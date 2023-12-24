ВС России отразили две атаки ВСУ и ликвидировали до 100 украинских военных

Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, ликвидировав до 100 украинских солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино и в районе населённого пункта Червоная Диброва", — говорится в сообщении.

В ходе боестолкновений наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянки и в Серебрянском лесничестве. Всего противник потерял до 100 солдат, а также боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.