ВС России отразили две атаки ВСУ и ликвидировали до 100 украинских военных
Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, ликвидировав до 100 украинских солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино и в районе населённого пункта Червоная Диброва", — говорится в сообщении.
В ходе боестолкновений наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянки и в Серебрянском лесничестве. Всего противник потерял до 100 солдат, а также боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.
А ранее на Донецком направлении ВСУ лишились до 200 военных, четырёх танков, в том числе немецкого Leopard 2, американской БМП Bradley и трёх автомобилей. Кроме того, были уничтожены польская САУ Krab, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.
ТАСС / Александр Полегенько