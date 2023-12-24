Фсиновец из Петербурга заставил школьницу раздеться на камеру и прислать видео

Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга, угрожая девятилетней девочке, заставил её раздеться на камеру и прислать ему видео, сообщил телеграм-канал SHOT.

На днях третьеклассница рассказала маме, что два месяца назад 36-летний мужчина познакомился с ней в одном из мессенджеров. На протяжении месяца он переписывался с девочкой, склоняя её к разговорам на пошлые темы. Затем он стал запугивать ребёнка, заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Девочка выполнила условия извращенца и долго боялась рассказывать о случившемся семье.

Мать девочки передала всю информацию полиции. Педофилом оказался старший прапорщик — сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Он признал вину. Против него возбудили уголовное дело, мужчине грозит более двадцати лет колонии.