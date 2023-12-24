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24 декабря, 11:10

Фсиновец из Петербурга заставил школьницу раздеться на камеру и прислать видео

Фсиновец из Петербурга, который заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать видео. Обложка t.me / SHOT

Фсиновец из Петербурга, который заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать видео. Обложка t.me / SHOT

Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга, угрожая девятилетней девочке, заставил её раздеться на камеру и прислать ему видео, сообщил телеграм-канал SHOT.

На днях третьеклассница рассказала маме, что два месяца назад 36-летний мужчина познакомился с ней в одном из мессенджеров. На протяжении месяца он переписывался с девочкой, склоняя её к разговорам на пошлые темы. Затем он стал запугивать ребёнка, заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Девочка выполнила условия извращенца и долго боялась рассказывать о случившемся семье.

Мать девочки передала всю информацию полиции. Педофилом оказался старший прапорщик — сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Он признал вину. Против него возбудили уголовное дело, мужчине грозит более двадцати лет колонии.

В Сергиевом Посаде поймали тренера-педофила, ублажавшего себя при детях
В Сергиевом Посаде поймали тренера-педофила, ублажавшего себя при детях

Ранее в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, за шесть лет изнасиловавшего не менее трёх девочек. Всем жертвам было не более 16 лет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Александра Мышляева
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