В Петербурге годовалый мальчик умер после падения с дивана

Годовалый мальчик умер после падения с дивана. Трагедия произошла ночью 23 декабря в Колпине в Санкт-Петербурге.

"По предварительным данным, накануне около полуночи мальчик упал с дивана на ковёр и ударился затылком", — сообщает kp.ru.

Мальчика в 5:40 утра забрали в детскую больницу № 22 из квартиры на бульваре Трудящихся в состоянии клинической смерти. В стационаре его сразу поместили в реанимацию. В 21:00 ребёнок умер.

Семья ребёнка благополучная и полная, на учёте они не состоят. Матери 22 года, отцу — 30. Следственные органы Колпинского района проводят проверку по факту смерти малыша.