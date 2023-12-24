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24 декабря, 12:19

Ведущий шахматный портал забанил российского гроссмейстера за войну с читерством

Портал Chess.com заблокировал блог гроссмейстера Крамника после поста с критикой

Владимир Крамник. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Крамник. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Ведущий мировой шахматный портал Chess.com заблокировал блог российского гроссмейстера и 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Это случилось после того, как шахматист опубликовал очередную волну критики платформы, которая, по мнению чемпиона мира, не вкладывает необходимых усилий в борьбу с читерством (нечестная игра. — Прим. Лайфа). Об этом сообщает РБК.

В сентябре этого года Крамник заявил, что бойкотирует Chess.com из-за огромного числа жульничающих игроков. Это произошло после двух поражений в игре с американцем Хансом Моке Ниманном. По словам россиянина, он испытал дискомфорт из-за нескольких подозрительных моментов в игре соперника — "некоторых очень необычных ходов и особенно той части, что касается контроля времени".

"Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких мошенников. Жёсткие слова, но это правда. Продолжу информировать тех, кому небезразлично, публикуя интересную статистику. <...> Обещаю, что и впредь буду делать всё возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни", — написал Крамник, добавив, что "сила в правде".

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Юрий Лысенко
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