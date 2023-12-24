Ведущий шахматный портал забанил российского гроссмейстера за войну с читерством
Портал Chess.com заблокировал блог гроссмейстера Крамника после поста с критикой
Владимир Крамник. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Ведущий мировой шахматный портал Chess.com заблокировал блог российского гроссмейстера и 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Это случилось после того, как шахматист опубликовал очередную волну критики платформы, которая, по мнению чемпиона мира, не вкладывает необходимых усилий в борьбу с читерством (нечестная игра. — Прим. Лайфа). Об этом сообщает РБК.
В сентябре этого года Крамник заявил, что бойкотирует Chess.com из-за огромного числа жульничающих игроков. Это произошло после двух поражений в игре с американцем Хансом Моке Ниманном. По словам россиянина, он испытал дискомфорт из-за нескольких подозрительных моментов в игре соперника — "некоторых очень необычных ходов и особенно той части, что касается контроля времени".
"Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких мошенников. Жёсткие слова, но это правда. Продолжу информировать тех, кому небезразлично, публикуя интересную статистику. <...> Обещаю, что и впредь буду делать всё возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни", — написал Крамник, добавив, что "сила в правде".
Ранее психолог рассказала о том, что поражения в играх или любых других состязаниях могут восприниматься детьми болезненно. Помочь ребёнку в этом случае обязаны родители, которые должны научить своё чадо с достоинством принимать проигрыши.