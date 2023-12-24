Регион

Уведомления отключены

24 декабря, 12:30

В Латвии задержаны возможные напавшие на журналистов Би-би-си

В Латвии задержали двух человек, которые, возможно, причастны к нападению на журналистов Русской службы Би-би-си в центре Риги. Об этом сообщает портал национального гостелерадио rus.lsm.lv.

По его данным, сразу после инцидента с гранатой напавшие попытались скрыться на автомобиле с места происшествия. Несмотря на попытки сбежать от правосудия, в воскресенье утром они всё же были задержаны полицией. Теперь правоохранителям предстоит во всём разобраться и проверить причастность задержанных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Журналистов Би-би-си жёстко задержали в Тель-Авиве при съёмке репортажа
Журналистов Би-би-си жёстко задержали в Тель-Авиве при съёмке репортажа

Как уже рассказывал Лайф, всё случилось около полуночи в баре Čē, где к этому времени осталось не так много людей. Неизвестные кинули учебно-имитационную гранату в сторону журналистов. Среди присутствовавших никто не пострадал, однако они были оглушены звуком подрыва. Как считают сами журналисты, атака могла быть связана с их сферой деятельности.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Латвия
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров