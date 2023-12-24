В Латвии задержаны возможные напавшие на журналистов Би-би-си

В Латвии задержали двух человек, которые, возможно, причастны к нападению на журналистов Русской службы Би-би-си в центре Риги. Об этом сообщает портал национального гостелерадио rus.lsm.lv.

По его данным, сразу после инцидента с гранатой напавшие попытались скрыться на автомобиле с места происшествия. Несмотря на попытки сбежать от правосудия, в воскресенье утром они всё же были задержаны полицией. Теперь правоохранителям предстоит во всём разобраться и проверить причастность задержанных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.