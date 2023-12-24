Заряженный гранатомёт иностранного производства найден на берегу Москвы-реки

Житель Подмосковья нашёл на берегу Москвы-реки гранатомёт с боеприпасом внутри. По информации SHOT , на оружие нанесена иностранная маркировка.

Сделал опасную находку житель села Рыболово Раменского городского округа. Мужчина сразу вызвал на место экстренные службы. Прибывшие специалисты внимательно изучили ручной гранатомёт. Он оказался заряжен. Оружие увезли на экспертизу. Теперь силовикам предстоит вычислить владельца гранатомёта.

Торговцев оружием поймали при попытке сбыть боеприпасы для гранатомёта и миномёта в ДНР

Торговцев оружием поймали при попытке сбыть боеприпасы для гранатомёта и миномёта в ДНР

Ранее Лайф писал, что в Красноярском крае строители обнаружили схрон с оружием под полом дома. Когда они вскрывали пол, обнаружили 20 патронов для спортивной стрельбы и запалы от гранат. Строители начали копать дальше и наткнулись на целый склад с боеприпасами.