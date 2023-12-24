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Американский разведчик грустно пошутил про "новогодние праздники ВСУ" на передовой

Экс-разведчик США Риттер заявил, что солдаты ВСУ не доживут до Нового года

24 декабря, 13:36
Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Большинство украинских солдат не смогут встретить новогодние праздники, потому что попросту до них не доживут. Об этом сказал бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в ответ на слова советника МВД Украины Антона Геращенко о том, что многие украинцы будут отмечать Новый год на передовой.

"К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года", — написал Риттер в "Твиттере".

На Западе оценили перспективы наступления ВСУ в 2024 году
На Западе оценили перспективы наступления ВСУ в 2024 году

Ранее сообщалось, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО. По словам начальника Генштаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова, за полгода противник лишился около 160 тысяч человек, более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёта и 23 вертолётов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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