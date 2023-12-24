Министр обороны Украины назвал главное условие полной демобилизации

Полная демобилизация на Украине возможна только после окончания вооружённого конфликта. Об этом в разговоре с изданием "Суспильне" заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится конфликт… Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", — сообщил глава Минобороны Незалежной.

Он выразил своё сожаление по поводу того, что сам процесс мобилизации на Украине "демонизирован", а военную службу воспринимают как наказание. Умеров рассказал, что власти уже разработали законопроект, который изменит такое отношение среди населения, в скором времени его зарегистрирует Верховная рада. По словам министра, это будет понятная для общества "матрица мобилизации", которая объяснит, как зайти в "периметр служения стране", что будет потом, каков будет тренировочный процесс, как будет проводиться боевое слаживание, когда положены отпуска, а также когда и как для военнослужащего станет возможным покинуть этот "периметр", пока длится вооружённый конфликт.

В своём комментарии по поводу возможной мобилизации мужчин-украинцев, покинувших пределы страны после февраля 2022 года, Умеров заявил, что у Киева есть сведения о точном числе таких граждан. Он пообещал, что киевский режим создаст такие "правила игры", которые дадут чёткие ответы тем, кто не сможет или не захочет участвовать в конфликте. А ещё он обозначил планы Киева на 2024 год: сделать всё, чтобы выполнить свои военные цели.