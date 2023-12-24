Жена, муж и сковорода: В Подмосковье произошла печальная ситуация из анекдотов

В подмосковном Ногинске женщина поссорилась со своим супругом и треснула его сковородой по лбу. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, ситуация из анекдотов претворилась в жизнь в квартире на 7-й Черноголовской улице, где культурно проводили время 36-летняя женщина и её 32-летний муж. Важный момент — отдыху сопутствовал алкоголь. Поначалу всё шло чинно-мирно, но позже, видимо, после неудачного тоста, случилась размолвка. Не сдержавшая наплыва чувств женщина вооружилась сковородкой и зарядила ею своему благоверному в лоб.

Пострадавшего от большой любви мужчину госпитализировали с ушибленной раной лба. Сразу после выписки он отправился в полицию и написал заявление с просьбой привлечь свою эмоциональную жену к законной ответственности. Правоохранители проводят проверку.