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Опубликовано 24 декабря 2023, 15:13

ВСУ обстреляли школу в Донецке

Мэр Кулемзин: Украинские войска обстреляли школу на западе Донецка

Из-за обстрела ВСУ повреждено здание школы на западе Донецка, в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", — написал мэр в своём телеграм-канале.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что с 14:30 по 15:05 ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов.

В ДНР 12 мирных жителей пострадали за сутки после атак ВСУ
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Ранее Лайф сообщал, что в Донецке украинский беспилотник сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, в результате чего пострадали пятеро сотрудников МЧС. Всего же сообщалось о 12 пострадавших.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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