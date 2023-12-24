ВСУ обстреляли школу в Донецке

Из-за обстрела ВСУ повреждено здание школы на западе Донецка, в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85", — написал мэр в своём телеграм-канале.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что с 14:30 по 15:05 ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов.