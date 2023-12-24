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МИД Ирана вызвал российского посла из-за слов об островах в Персидском заливе

24 декабря, 15:54
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС. Обложка © Wikipedia / sipo

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС. Обложка © Wikipedia / sipo

Министерство иностранных дел Ирана передало ноту протеста временному поверенному в делах РФ в Тегеране Алексею Дедову и вызвало его для беседы. Причиной стало заявление об островах в Песидском заливе на VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) в Марракеше.

Ирану не понравилось итоговое высказывание участников мероприятия по поводу островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. В частности, представители России и арабских стран заявили о своей поддержке "всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения" вопроса территориальной принадлежности островов в соответствии с международным правом.

В Иране считают данные земли своими и отвергают любые претензии на них со стороны ОАЭ. Иранские власти подчеркнули, что не хотят каких-либо разночтений по поводу своего суверенитета на три острова в Персидском заливе.

В Кремле раскрыли, что Путин обсуждал с президентом Ирана
В Кремле раскрыли, что Путин обсуждал с президентом Ирана

Ранее заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что Средиземное море будет заблокировано, если США и их партнёры не прекратят поддерживать действия Израиля в секторе Газа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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