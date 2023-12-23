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Иран пригрозил закрыть Средиземное море из-за США

Tasnim: Иран пригрозил блокадой Средиземного моря из-за действий США в Газе

23 декабря, 17:07
Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся. Обложка © Getty Images / Mohammed Dahman

Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся. Обложка © Getty Images / Mohammed Dahman

Средиземное море будет заблокировано, если США и их партнёры не прекратят поддерживать действия Израиля в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохаммад Реза Нагди.

"В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединёнными Штатами и их союзниками [в секторе Газа], они увидят зарождение новых сил сопротивления и закрытие водных путей, которые всё ещё им доступны. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив были для них кошмаром, сегодня — Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей", приводит его слова агентство Tasnim.

Нагди не стал уточнять, как именно будет производиться блокада Средиземного моря, при том что сам Иран не имеет к нему выхода.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против прекращения огня в Газе, призвав Израиль к военным действиям до полной капитуляции радикального движения ХАМАС. При этом Штаты заблокировали предложенную Россией поправку к резолюции Совбеза ООН с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа из-за создавшейся там гуманитарной катастрофы. Так, палестинская сторона заявила, что жертвами израильских ударов стали более 20 тысяч человек с момента обострения конфликта 7 октября этого года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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