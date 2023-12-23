Иран пригрозил закрыть Средиземное море из-за США Tasnim: Иран пригрозил блокадой Средиземного моря из-за действий США в Газе 23 декабря, 17:07 Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся. Обложка © Getty Images / Mohammed Dahman

Средиземное море будет заблокировано, если США и их партнёры не прекратят поддерживать действия Израиля в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохаммад Реза Нагди.

"В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединёнными Штатами и их союзниками [в секторе Газа], они увидят зарождение новых сил сопротивления и закрытие водных путей, которые всё ещё им доступны. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив были для них кошмаром, сегодня — Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей", — приводит его слова агентство Tasnim.

Нагди не стал уточнять, как именно будет производиться блокада Средиземного моря, при том что сам Иран не имеет к нему выхода.

Авторы Татьяна Миссуми