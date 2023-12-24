В Пермском крае неизвестный зарубил топором лесника и его жену 24 декабря, 18:05 В Пермском крае лесника и его жену зарубили топором. Обложка © Shutterstock

В одном из посёлков Октябрьского района в Пермском крае неизвестный зарубил топором лесника и его жену. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

23 декабря мужчина не вышел на работу. Обеспокоенные коллеги пришли к нему домой и обнаружили его мёртвым вместе с супругой. Прибывшая полиция оцепила дом, допрашиваются соседи и возможные свидетели трагедии. Следственный комитет России сообщил, что по факту расправы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц из корыстных побуждений".

Ранее сообщалось, что подросток из Ачинска Красноярского края убил топором 12-летнего школьника из-за того, что тот оскорбил его мать. Чтобы спрятать тело, он сбросил его в местную речку.

Авторы Татьяна Миссуми