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В Пермском крае неизвестный зарубил топором лесника и его жену

24 декабря, 18:05
В Пермском крае лесника и его жену зарубили топором. Обложка © Shutterstock

В Пермском крае лесника и его жену зарубили топором. Обложка © Shutterstock

В одном из посёлков Октябрьского района в Пермском крае неизвестный зарубил топором лесника и его жену. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

23 декабря мужчина не вышел на работу. Обеспокоенные коллеги пришли к нему домой и обнаружили его мёртвым вместе с супругой. Прибывшая полиция оцепила дом, допрашиваются соседи и возможные свидетели трагедии. Следственный комитет России сообщил, что по факту расправы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц из корыстных побуждений".

Россиянка с любовником до смерти избили пришедшего не вовремя мужа
Россиянка с любовником до смерти избили пришедшего не вовремя мужа

Ранее сообщалось, что подросток из Ачинска Красноярского края убил топором 12-летнего школьника из-за того, что тот оскорбил его мать. Чтобы спрятать тело, он сбросил его в местную речку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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