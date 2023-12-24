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24 декабря, 16:21

Казанский "Зенит" в 12-й раз завоевал Кубок России по волейболу

Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в финале Кубка России по волейболу. Встреча прошла в столице и завершилась счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20). Бронзу получили петербургский "Зенит" и "Локомотив-Новосибирск".

"Зенит-Казань" в 12-й раз выиграл Кубок России. Казанский клуб одерживал 11 побед в чемпионатах России, девять — в Суперкубке страны, а также шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.

Волейболистки "Динамо" выиграли Кубок столетия
Волейболистки "Динамо" выиграли Кубок столетия

Ранее Лайф писал, что ФК "Зенит" обыграл "Пари НН" в матче 18-го тура Мир Российской премьер-лиги со счётом 1:0. Гол в ворота соперника забил колумбийский форвард Матео Кассьерра, ему удалось это сделать на 15-й минуте.

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ВК / "Зенит"

Александра Мышляева
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