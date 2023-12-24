Казанский "Зенит" в 12-й раз завоевал Кубок России по волейболу

Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в финале Кубка России по волейболу. Встреча прошла в столице и завершилась счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20). Бронзу получили петербургский "Зенит" и "Локомотив-Новосибирск".

"Зенит-Казань" в 12-й раз выиграл Кубок России. Казанский клуб одерживал 11 побед в чемпионатах России, девять — в Суперкубке страны, а также шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.