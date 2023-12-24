Женщина упала в ледяную Москву-реку с Большого Каменного моста
В Москве женщина свалилась в ледяные воды Москвы-реки с Большого Каменного моста, что находится возле Кремля. Ей удалось подплыть к берегу, а вот самостоятельно выбраться из воды она не смогла, сообщает Mash.
По данным канала, к месту происшествия подошли спасатели на катере и вытащили женщину из воды. Ей оказывают первую помощь.
Ранее Лайф публиковал видео спасения петербурженки, рухнувшей в ледяные воды Фонтанки. Спасатели вытащили её из воды, а затем отнесли на носилках в карету скорой, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
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ТАСС / Михаил Джапаридзе