Женщина упала в ледяную Москву-реку с Большого Каменного моста

В Москве женщина свалилась в ледяные воды Москвы-реки с Большого Каменного моста, что находится возле Кремля. Ей удалось подплыть к берегу, а вот самостоятельно выбраться из воды она не смогла, сообщает Mash.

По данным канала, к месту происшествия подошли спасатели на катере и вытащили женщину из воды. Ей оказывают первую помощь.