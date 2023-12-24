23-летний москвич на Audi насмерть сбил мужчину на переходе
В Москве водитель Audi насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Автомобиль Audi, водитель которого совершил наезд на пешехода в Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В Москве на улице Поляны произошло ДТП — легковой автомобиль наехал на мужчину на регулируемом наземном переходе. Пешеход погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля "Ауди" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте", — говорится в публикации ведомства. Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы взяла под контроль расследование происшествия.
Ранее стало известно о том, что на трассе Ростов – Волгодонск в Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли четверо человек, ещё один пострадал.