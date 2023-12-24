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24 декабря, 17:32

23-летний москвич на Audi насмерть сбил мужчину на переходе

В Москве водитель Audi насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Автомобиль Audi, водитель которого совершил наезд на пешехода в Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Автомобиль Audi, водитель которого совершил наезд на пешехода в Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве на улице Поляны произошло ДТП — легковой автомобиль наехал на мужчину на регулируемом наземном переходе. Пешеход погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля "Ауди" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте", говорится в публикации ведомства. Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы взяла под контроль расследование происшествия.

Появилось видео с полыхающим на МКАД авто, где заживо сгорели два человека
Появилось видео с полыхающим на МКАД авто, где заживо сгорели два человека

Ранее стало известно о том, что на трассе Ростов – Волгодонск в Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли четверо человек, ещё один пострадал.

Юрий Лысенко
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