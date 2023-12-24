Украинцев вывезли из приграничной зоны в Сумской области
СМИ: На Украине полностью эвакуировали население 19 поселений Сумской области
На Украине полностью вывезли жителей 19 населённых пунктов Сумской области, которые располагаются в пятикилометровой приграничной зоне. Об этом говорится в материале украинского телеканала "Суспильне" со ссылкой на источник в областной военной администрации.
"В Сумской области из 19 населённых пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", — сказано в публикации телеканала.
Глава военной администрации Сумской области в июле объявлял о скором проведении принудительной эвакуации населения из пятикилометровой приграничной зоны в регионе. По его словам, это решение было принято из-за усилившейся работы ВС РФ по итогам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин региона.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka