Украинцев вывезли из приграничной зоны в Сумской области

На Украине полностью вывезли жителей 19 населённых пунктов Сумской области, которые располагаются в пятикилометровой приграничной зоне. Об этом говорится в материале украинского телеканала "Суспильне" со ссылкой на источник в областной военной администрации.

"В Сумской области из 19 населённых пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", — сказано в публикации телеканала.