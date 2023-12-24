Учёные выявили связь между любовью к кошкам и старческой слабостью

Заражение человека одноклеточным паразитом токсоплазмой, которое чаще всего передаётся от кошек, может приводить к росту рисков системного воспаления и старческой слабости. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journals of Gerontogy, Series A.

Исследователи провели анализ данных 601 человека в возрасте более 65 лет. Из них почти 70% были заражены T. gondii — одноклеточным паразитарным организмом, который чаще всего передаётся людям от кошек. Чем большим количеством антител к паразиту обладал наблюдаемый, тем выше была вероятность проявления старческой хрупкости — состояния, сопровождающегося непреднамеренной потерей веса и физической слабостью.

Большинством людей, кроме беременных и страдающих от иммунодефицита, токсоплазмоз переносится бессимптомно. Как правило, иммунитет справляется с самой инфекцией, даже в острой форме, но вот паразит зачастую остаётся в организме, провоцируя активацию цитокинов — молекул, которые стимулируют воспалительные процессы.

Сам по себе результат работы не доказывает, что заражение токсоплазмой обязательно приводит к слабости. Возможна и обратная взаимосвязь — слабость вынуждает людей уделять меньше внимания гигиене, от чего риск инфицирования возрастает. Учёные, как это часто бывает, пришли к заключению о необходимости дополнительного изучения темы. Однако если предварительные выводы подтвердятся, то их можно будет применять в создании новых подходов в профилактике и лечении старческой слабости.