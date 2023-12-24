Владелица сети салонов красоты на Lamborgini насмерть сбила пешехода в Москве
Алёна Грушка, сбившая пешехода насмерть. Обложка © ВК / Алёна Грушка
Владелица сети салонов красоты за рулём Lamborgini Urus насмерть сбила пешехода на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил телеграм-канал SHOT.
Lamborgini Urus, на котором Грушка сбила пешехода. Фото © t.me / Дептранс Москвы
Место смертельного ДТП с Lamborgini в Москве. Видео © SHOT
За рулём спортивного авто находилась 33-летняя Алёна Грушка, являющаяся победителем многих чемпионатов России по перманентному макияжу. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В итоге женщина не успела затормозить.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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