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24 декабря, 18:01

Владелица сети салонов красоты на Lamborgini насмерть сбила пешехода в Москве

Алёна Грушка, сбившая пешехода насмерть. Обложка © ВК / Алёна Грушка

Алёна Грушка, сбившая пешехода насмерть. Обложка © ВК / Алёна Грушка

Владелица сети салонов красоты за рулём Lamborgini Urus насмерть сбила пешехода на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил телеграм-канал SHOT.

Lamborgini Urus, на котором Грушка сбила пешехода. Фото © t.me / Дептранс Москвы

Lamborgini Urus, на котором Грушка сбила пешехода. Фото © t.me / Дептранс Москвы

Место смертельного ДТП с Lamborgini в Москве. Видео © SHOT

За рулём спортивного авто находилась 33-летняя Алёна Грушка, являющаяся победителем многих чемпионатов России по перманентному макияжу. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В итоге женщина не успела затормозить.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Александра Мышляева
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