Владелица сети салонов красоты на Lamborgini насмерть сбила пешехода в Москве

Владелица сети салонов красоты за рулём Lamborgini Urus насмерть сбила пешехода на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил телеграм-канал SHOT.

Lamborgini Urus, на котором Грушка сбила пешехода. Фото © t.me / Дептранс Москвы

Место смертельного ДТП с Lamborgini в Москве. Видео © SHOT

За рулём спортивного авто находилась 33-летняя Алёна Грушка, являющаяся победителем многих чемпионатов России по перманентному макияжу. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В итоге женщина не успела затормозить.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.