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Регион
Опубликовано 24 декабря 2023, 18:52
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Министр обороны Британии поднял панику из-за "угрозы для всего мира" от победы России

Глава Минобороны Британии Шэппс: Если РФ победит Украину, пострадает весь мир

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Обложка © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Обложка © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Если Россия одержит верх в конфликте на Украине, негативные последствия ощутит весь мир. Такое заявление в интервью изданию The Sunday Times сделал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, аргументировав таким образом увеличение расходов на оборону и борьбу с мировыми автократиями.

"Если мы позволим [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть этот конфликт путём затягивания и он каким-то образом выиграет его, истощив всех остальных, тогда мы пострадаем от последствий. И эти последствия будут невероятно жёсткими для Европы, для Великобритании, для мира. Поэтому мы буквально не можем себе позволить не выиграть эту войну", заявил глава британского военного ведомства, отметив, что последствия поражения Запада будут ощущаться даже в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр считает, что нет такой цены, которая была бы слишком велика для предотвращения победы России. А The Sunday Times посчитала эти слова призывом к оружию.

В рамках интервью Шэппс подверг критике те страны Запада и "даже страны "Группы семи", которые тратят на оборону лишь 1–2% от своего ВВП. Он убеждён, что Великобритания выделит на оборону 2,5 от собственного ВВП, "как только это станет возможным". Сам он считает, что на такие нужды не жаль и 3%, а то и больших вложений. И, в его понимании, остальному Западу следует рассуждать так же и поступать соответственно — таковы реалии нашего опасного мира.

Американский генерал нашёл главного виновника провала контрнаступления ВСУ
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Ранее в американской прессе заявили о том, что Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Автор материала привёл в качестве аргументов очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной и провальное контрнаступление ВСУ.

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Юрий Лысенко
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