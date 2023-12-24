Министр обороны Британии поднял панику из-за "угрозы для всего мира" от победы России
Глава Минобороны Британии Шэппс: Если РФ победит Украину, пострадает весь мир
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Обложка © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN
Если Россия одержит верх в конфликте на Украине, негативные последствия ощутит весь мир. Такое заявление в интервью изданию The Sunday Times сделал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, аргументировав таким образом увеличение расходов на оборону и борьбу с мировыми автократиями.
"Если мы позволим [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть этот конфликт путём затягивания и он каким-то образом выиграет его, истощив всех остальных, тогда мы пострадаем от последствий. И эти последствия будут невероятно жёсткими для Европы, для Великобритании, для мира. Поэтому мы буквально не можем себе позволить не выиграть эту войну", — заявил глава британского военного ведомства, отметив, что последствия поражения Запада будут ощущаться даже в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министр считает, что нет такой цены, которая была бы слишком велика для предотвращения победы России. А The Sunday Times посчитала эти слова призывом к оружию.
В рамках интервью Шэппс подверг критике те страны Запада и "даже страны "Группы семи", которые тратят на оборону лишь 1–2% от своего ВВП. Он убеждён, что Великобритания выделит на оборону 2,5 от собственного ВВП, "как только это станет возможным". Сам он считает, что на такие нужды не жаль и 3%, а то и больших вложений. И, в его понимании, остальному Западу следует рассуждать так же и поступать соответственно — таковы реалии нашего опасного мира.
Ранее в американской прессе заявили о том, что Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Автор материала привёл в качестве аргументов очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной и провальное контрнаступление ВСУ.