Стаканчик Starbucks лишил телеведущую турецкого канала работы
В Турции ведущую TGRT уволили из-за появления в эфире со стаканчиком Starbucks
Уволенная ведущая Мельтем Гюнай. Обложка © Кадр телеканала TGRT haber
Ведущую новостной программы турецкого TGRT Мельтем Гюнай уволили после появления в эфире со стаканом кофе компании Starbucks, выступившей в поддержку действий израильской армии. Об этом сообщил сам телеканал.
Скандальный эфир состоялся в воскресенье, 24 декабря. Ведущая, а также редактор были уволены сразу по окончании программы. Дирекция заявила о несовместимости такого поведения с принципами организации, запрещающими скрытую рекламу, и с поддержкой турецкого народа, который находится на стороне палестинцев.
"Наша организация понимает чувствительность турецкого народа к Газе и защищает её до конца", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее Лайф писал, что пропалестинский активист принёс коробку крыс в отделение ресторана быстрого питания McDonald's в турецком Стамбуле. Так он выразил протест против поддержки фастфудной сети Израиля и происходящего на Ближнем Востоке.