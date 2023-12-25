Стаканчик Starbucks лишил телеведущую турецкого канала работы

Ведущую новостной программы турецкого TGRT Мельтем Гюнай уволили после появления в эфире со стаканом кофе компании Starbucks, выступившей в поддержку действий израильской армии. Об этом сообщил сам телеканал.

Скандальный эфир состоялся в воскресенье, 24 декабря. Ведущая, а также редактор были уволены сразу по окончании программы. Дирекция заявила о несовместимости такого поведения с принципами организации, запрещающими скрытую рекламу, и с поддержкой турецкого народа, который находится на стороне палестинцев.

"Наша организация понимает чувствительность турецкого народа к Газе и защищает её до конца", — говорится в сообщении телеканала.