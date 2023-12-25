Женщина погибла при ударе ВСУ по центру Горловки

В Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки от атак ВСУ пострадало 12 мирных жителей. Один человек ранен в Горловке, ещё один — в Ясиноватой, двое получили ранения в Петровском районе Донецка, а семеро пострадали от сброшенного БПЛА боеприпаса в Кировском районе города.