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Опубликовано 24 декабря 2023, 22:21

Женщина погибла при ударе ВСУ по центру Горловки

Мэр Приходько: Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Последствия удара ВСУ по Горловке. Обложка © t.me / Приходько РИК

Последствия удара ВСУ по Горловке. Обложка © t.me / Приходько РИК

В Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов погибла мирная горловчанка", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ранения получили шесть мирных граждан. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, также уничтожен торговый центр.

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Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки от атак ВСУ пострадало 12 мирных жителей. Один человек ранен в Горловке, ещё один — в Ясиноватой, двое получили ранения в Петровском районе Донецка, а семеро пострадали от сброшенного БПЛА боеприпаса в Кировском районе города.

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Лариса Сафронова
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