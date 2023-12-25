Женщина погибла при ударе ВСУ по центру Горловки
Мэр Приходько: Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Последствия удара ВСУ по Горловке. Обложка © t.me / Приходько РИК
В Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов погибла мирная горловчанка", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, ранения получили шесть мирных граждан. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, также уничтожен торговый центр.
Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки от атак ВСУ пострадало 12 мирных жителей. Один человек ранен в Горловке, ещё один — в Ясиноватой, двое получили ранения в Петровском районе Донецка, а семеро пострадали от сброшенного БПЛА боеприпаса в Кировском районе города.