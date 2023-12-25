Визитка Путина ушла с молотка на аукционе за два миллиона рублей

Напечатанную в 1990-е годы визитку президента России Владимира Путина продали на аукционе. Начальная стоимость лота составила всего тысячу рублей, а конечная дошла до двух миллионов, сказано на сайте электронной площадки.

Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit

В описании к визитной карточке сказано, что российский лидер написал на ней свои номера, когда занимал пост советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Данные о победителе торгов аукционный дом не предоставил.

"Продано за 2 000 000 рублей", — гласит пометка.