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24 декабря, 23:10

Визитка Путина ушла с молотка на аукционе за два миллиона рублей

Напечатанную в 1990-е годы визитку президента России Владимира Путина продали на аукционе. Начальная стоимость лота составила всего тысячу рублей, а конечная дошла до двух миллионов, сказано на сайте электронной площадки.

Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit

Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit

В описании к визитной карточке сказано, что российский лидер написал на ней свои номера, когда занимал пост советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Данные о победителе торгов аукционный дом не предоставил.

"Продано за 2 000 000 рублей", — гласит пометка.

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А недавно в США продали меню, подписанное первым председателем КНР Мао Цзэдуном ещё в 1956 году. За листок с описанием блюд его новый владелец отдал 275 тысяч долларов.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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