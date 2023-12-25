Визитка Путина ушла с молотка на аукционе за два миллиона рублей
Напечатанную в 1990-е годы визитку президента России Владимира Путина продали на аукционе. Начальная стоимость лота составила всего тысячу рублей, а конечная дошла до двух миллионов, сказано на сайте электронной площадки.
Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit
В описании к визитной карточке сказано, что российский лидер написал на ней свои номера, когда занимал пост советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Данные о победителе торгов аукционный дом не предоставил.
"Продано за 2 000 000 рублей", — гласит пометка.
А недавно в США продали меню, подписанное первым председателем КНР Мао Цзэдуном ещё в 1956 году. За листок с описанием блюд его новый владелец отдал 275 тысяч долларов.
Kremlin.ru