Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году
Песков заявил о планируемых зарубежных поездках Путина, но не в начале 2024 года
У президента России Владимира Путина в планах на 2024-й есть зарубежные поездки, но в начале года покидать страну он не будет. Об этом РИА "Новости" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас, конечно, всё-таки главное — внутренняя повестка", — ответил он на вопрос о планируемых зарубежных визитах главы государства.
А ранее Лайф писал, что в Кремле рассказали, при каком условии Путин готов к переговорам по Украине. По словам Дмитрия Пескова, информация о том, что российский лидер якобы подавал знаки готовности к переговорам о прекращении огня, "в своей концепции неверная".
Kremlin.ru