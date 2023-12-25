Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

У президента России Владимира Путина в планах на 2024-й есть зарубежные поездки, но в начале года покидать страну он не будет. Об этом РИА "Новости" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас, конечно, всё-таки главное — внутренняя повестка", — ответил он на вопрос о планируемых зарубежных визитах главы государства.