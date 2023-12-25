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25 декабря, 01:26

Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Песков заявил о планируемых зарубежных поездках Путина, но не в начале 2024 года

У президента России Владимира Путина в планах на 2024-й есть зарубежные поездки, но в начале года покидать страну он не будет. Об этом РИА "Новости" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас, конечно, всё-таки главное — внутренняя повестка", — ответил он на вопрос о планируемых зарубежных визитах главы государства.

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А ранее Лайф писал, что в Кремле рассказали, при каком условии Путин готов к переговорам по Украине. По словам Дмитрия Пескова, информация о том, что российский лидер якобы подавал знаки готовности к переговорам о прекращении огня, "в своей концепции неверная".

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Kremlin.ru

Лариса Сафронова
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