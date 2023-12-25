Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до 100% впервые с весны

Доля чистых продаж валютной выручки экспортёрами по итогам ноября может достичь 100% — впервые с марта. Об этом рассказала РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

С весны этот показатель сокращался из-за уменьшения поступлений от экспорта нефти и ослабления рубля, осенью вновь начал расти. В октябре доля чистых продаж валютной выручки составила 91%.

По словам Набиуллиной, росту продаж валюты экспортёрами способствует увеличение цен на нефть в предыдущие месяцы и факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Также некоторые экспортёры стали брать кредиты в валюте и продавать её, чтобы компенсировать рублёвые расходы.

"И, конечно, какое-то влияние оказал указ [об обязательной продаже валютной выручки]", — добавила глава Центробанка, подчеркнув, что действие документа должно быть ограниченным.