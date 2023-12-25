Мантуров заявил о продлении параллельного импорта ещё на год

В России продлили механизм параллельного импорта на следущий год. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр отметил, что ведётся постоянная работа по корректировке производителей и номенклатуры, по которой либо отечественные компании выходят на заданные показатели объёмов и качества, либо иностранные поставщики возвращаются и просят исключить их из перечня.

"Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учётом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры", — приводит его слова РИА "Новости".