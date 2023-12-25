Россия продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

При этом исключением стали почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь. Также ограничение не затронет грузовой транспорт технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.

Напомним, запрет был введён в 2022 году в качестве ответной меры на пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает запрет на проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами. После этого российские автоперевозчики призвали ограничить поездки по нашей стране фурам из Евросоюза. Так, в сентябре прошлого года Минпромторг разработал проект указа президента об ограничении въезда в РФ европейских фур с возможностью перецепки на границе, а также подготовил перечень товаров-исключений.