В момент смертельного ДТП в Lamborghini находился муж владелицы салонов красоты

За рулём Lamborghini Urus во время смертельного ДТП, которое произошло накануне, находился муж основательницы федеральной сети салонов красоты Grushka Алёны Грушки. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, погибшим, которого сбил Анатолий Грушка, оказался 29-летний Николай Н. из Удмуртии. В момент наезда люксового спортивного кроссовера он перебегал дорогу в неположенном месте. При этом в салоне авто 30-летний муж владелицы сети салонов красоты был один. Перед аварией он ехал из "Москвы-Сити" и направлялся в Шереметьево.

Известно, что страховка на Urus оформлена не была. Дополнительно составлена административная статья за управление автомобилем без полиса ОСАГО.