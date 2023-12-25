В момент смертельного ДТП в Lamborghini находился муж владелицы салонов красоты
Алёна и Анатолий Грушка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alena_grushka_
За рулём Lamborghini Urus во время смертельного ДТП, которое произошло накануне, находился муж основательницы федеральной сети салонов красоты Grushka Алёны Грушки. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, погибшим, которого сбил Анатолий Грушка, оказался 29-летний Николай Н. из Удмуртии. В момент наезда люксового спортивного кроссовера он перебегал дорогу в неположенном месте. При этом в салоне авто 30-летний муж владелицы сети салонов красоты был один. Перед аварией он ехал из "Москвы-Сити" и направлялся в Шереметьево.
Известно, что страховка на Urus оформлена не была. Дополнительно составлена административная статья за управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло вчера вечером на Ленинградском шоссе в Москве. Изначально сообщалось, что за рулём спортивного авто находилась 33-летняя Алёна Грушка — победительница многих чемпионатов России по перманентному макияжу. Уточнялось, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель не успел затормозить.