"Положим рядом с женой": Потерявшему жену в ДТП уральскому блогеру угрожают убийством

Блогеру Александру Лещёву из Краснотурьинска, который в ноябре потерял жену в страшном ДТП с автобусом, начали поступать угрозы. Мужчина уверен, что с ним хотят расправиться из-за попыток добиться справедливости.

Вдовец неоднократно публично заявлял, что намерен добиться наказания для директора компании-перевозчика, которой принадлежал разбившийся автобус. На транспортном средстве была лысая резина, а потому, считает блогер, машину и занесло на заснеженной дороге. Ещё Лещёв заподозрил правоохранителей в краже украшений с тела покойной жены. Спустя некоторое время ему стали поступать сообщения, в которых мужчину обещали "положить рядом с супругой".

"Так как публикации касались произошедшей аварии, я думаю, что и угрозы тоже могут быть связаны с этим. Я беспокоюсь за жизнь и здоровье своей дочери, для меня это главное сейчас. Поэтому сразу же написал в полицию, чтобы нашли этого человека", — рассказал блогер порталу E1.ru, добавив, что написал заявление в полицию.