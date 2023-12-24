"Положим рядом с женой": Потерявшему жену в ДТП уральскому блогеру угрожают убийством
Потерявший жену в ДТП с автобусом уральский блогер стал получать угрозы
Погибшая жена уральского блогера Александра Лещёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lesch111
Блогеру Александру Лещёву из Краснотурьинска, который в ноябре потерял жену в страшном ДТП с автобусом, начали поступать угрозы. Мужчина уверен, что с ним хотят расправиться из-за попыток добиться справедливости.
Вдовец неоднократно публично заявлял, что намерен добиться наказания для директора компании-перевозчика, которой принадлежал разбившийся автобус. На транспортном средстве была лысая резина, а потому, считает блогер, машину и занесло на заснеженной дороге. Ещё Лещёв заподозрил правоохранителей в краже украшений с тела покойной жены. Спустя некоторое время ему стали поступать сообщения, в которых мужчину обещали "положить рядом с супругой".
"Так как публикации касались произошедшей аварии, я думаю, что и угрозы тоже могут быть связаны с этим. Я беспокоюсь за жизнь и здоровье своей дочери, для меня это главное сейчас. Поэтому сразу же написал в полицию, чтобы нашли этого человека", — рассказал блогер порталу E1.ru, добавив, что написал заявление в полицию.
Напомним, 15 ноября 2023 года уральский блогер Александр Лещёв сообщил, что потерял супругу Викторию в ДТП на Серовском тракте под Верхней Пышмой. Водитель автобуса, в котором ехала девушка, пошёл на обгон и врезался в грузовик. Причём ехать на общественном транспорте попросил её сам Александр. Он уговорил Викторию пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, однако случилось то, чего никто не ожидал.