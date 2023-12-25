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25 декабря, 07:31

В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, затащив её в машину

СК: Возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки в Подмосковье

Похищенная в Подмосковье пенсионерка. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Похищенная в Подмосковье пенсионерка. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства пенсионерки, которую похитил неизвестный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в г. Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила о совершённом в отношении неё нападении неизвестным мужчиной, который нанёс ей несколько ударов по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа", — говорится в сообщении.

Теперь женщину ищут вместе с волонтёрами. Полицейские проводят допросы и другие следственные действия. Дело расследуется по статье "Убийство".

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Ранее Лайф писал, что в Томске мужчины напали на местного жителя, затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. В региональном СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении человека.

Ян Поланин
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