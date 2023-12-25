В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, затащив её в машину

"Установлено, что 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в г. Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила о совершённом в отношении неё нападении неизвестным мужчиной, который нанёс ей несколько ударов по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа", — говорится в сообщении.