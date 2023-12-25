Диетолог посоветовала танцевать в новогоднюю ночь, чтобы облегчить работу ЖКТ

До Нового года осталась неделя, а значит, полным ходом идёт подготовка к его празднованию. Россияне украшают дома и ёлки, выбирают подарки и составляют праздничное меню, от которого, кстати, будет зависеть самочувствие в последующие дни. О том, как правильно сервировать стол, чтобы не испортить выходные и не попасть в больницу, Лайфу рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.

"На новогоднем столе каждая семья старается создать волшебную атмосферу, продумывая меню и сервировку. Однако очень важно не забывать про принципы правильного питания даже в такой праздничный день", — подчеркнула эксперт.

Во-первых, нужно придерживаться правила "золотой тарелки": для женщины подойдёт красивое блюдо диаметром 21 см, а для мужчины — 24 см. Визуально нужно поделить его на четыре части, заполняя 25% углеводами — гарнирами (рис, картофель, чечевица, нут и зерновой хлеб), а 25% — белками (нежирная птица, рыба, яйца и морепродукты).

Остальные 50% диетолог посоветовала заполнить клетчаткой — свежими овощами. Для этого подойдут шпинат, петрушка, рукола, листья салата, стручковая фасоль, которые отлично сочетаются с заправкой на основе оливкового масла, а не тяжёлого майонеза. Также в качестве клетчатки могут выступать ягоды и фрукты.

Кстати, десерты также лучше выбрать полезные, например, заменить жирные на мармелад или желе с натуральными красителями. А калорийность традиционных угощений, в особенности всеми любимого оливье, можно снизить, если использовать вместо майонеза йогуртовый соус или нежирную сметану, а вместо колбасы — куриную грудку или говядину.

Во-вторых, лучше не перегружать свой желудок большим количеством еды, запивая ещё всё это алкоголем главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина

"Но если вы всё-таки решили употребить алкоголь, выбирайте напитки с низким содержанием спирта: белое вино или брют, после бокала обязательно выпейте стакан воды, чтобы нейтрализовать спирт и не испортить вечер себе и близким", — отметила врач.

Если придерживаться простых правил на протяжении всех праздников и многочисленных застолий — не переедать, много двигаться и танцевать — можно существенно облегчить работу желудочно-кишечного тракта. Однако, в случае если вы всё-таки не устояли перед угощениями и переели, на ночь нужно принять сорбент, который поможет избежать проблем на следующий день.

"Главное — всё же не трапеза, а время, проведённое с любимыми людьми", — заключила собеседница Лайфа.