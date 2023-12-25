Евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября 25 декабря, 09:07 Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

В ходе торгов на Мосбирже европейская валюта превысила отметку в 102 рубля, что произошло впервые с 20 октября. Об этом говорят данные площадки. Так, на 11:13 (по Москве) евро подскочил на 0,36% и достиг 102,11 рубля.

Через несколько минут евро немного отыграл назад и остановился на показателе в 101,99 рубля. В это время доллар продемонстрировал незначительный рост на 0,07%, поднявшись до 92,07 рубля. Китайская валюта выросла на 0,02% — до отметки в 12,841 рубля.

Ранее сообщалось, что 21 декабря курс евро на Мосбирже впервые с 7 декабря стал выше 100 рублей. По данным торгов, европейская валюта в тот день выросла до 100,32 рубля, прибавив 0,66%.

Авторы Татьяна Миссуми