В Петербурге внезапно умерла четырёхмесячная девочка

32-летняя жительница Петергофа, находясь у себя дома, ненадолго отошла в ванную, а по возвращении нашла свою четырёхмесячную дочь без сознания. Спустя некоторое время девочка умерла, так и не придя в сознание. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, жительница Петербурга вызывала медицинскую бригаду к себе в квартиру по улице Володи Дубинина накануне. Она рассказала врачам, что отлучилась, после чего услышала, как ребёнок плачет.

Как только женщина взяла дочь на руки, девочка обмякла и лишилась чувств. Сестра матери принялась делать младенцу искусственное дыхание. Приехавшие по вызову врачи в течение получаса старались реанимировать ребёнка, но, к несчастью, у них не получилось его спасти.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов узнали, что женщина рожала дочку в домашних условиях. Спустя двое суток малышку увезли в больницу, где стало известно, что у неё не всё в порядке с сердцем. Врачи выписали лекарства, которые новорожденная принимала вместе с питательной смесью. Ребёнок плохо набирал вес, поэтому медики выписали направление на госпитализацию. Тем не менее в больнице, если верить заявлениям матери, отпустили домой, заявив, что проблема вполне решаема в домашних условиях. Очередная явка в больницу должна была состояться уже после новогодних праздников. Следствие и прокуратура Петербурга устанавливают детали случившегося.