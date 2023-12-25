Экс-хоккеист "Динамо" получил травму поясницы после инцидента с бутылкой

Бывший хоккеист "Динамо" и "Спартака" 49-летний Дмитрий Чумаченко травмировал лицо и порезал поясницу после падения на бутылку, сообщил SHOT. Инцидент произошёл рядом с домом спортсмена в Химках. Сам он утверждает, что потерял равновесие.

Мужчина рассказал, что рано утром, выходя из дома, упал на разбитую бутылку. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей лица и ранения поясницы, от госпитализации спортсмен отказался. Информацию о происшествии врачи передали полицейским, которые проведут проверку и выяснят, действительно ли это случайная травма, а не нападение.