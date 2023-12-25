Экс-хоккеист "Динамо" получил травму поясницы после инцидента с бутылкой
Экс-хоккеист "Динамо" Чумаченко упал на бутылку и получил травмы в Химках
Бывший хоккеист "Динамо" и "Спартака" Чумаченко, который упал на бутылку. Обложка © t.me / SHOT
Бывший хоккеист "Динамо" и "Спартака" 49-летний Дмитрий Чумаченко травмировал лицо и порезал поясницу после падения на бутылку, сообщил SHOT. Инцидент произошёл рядом с домом спортсмена в Химках. Сам он утверждает, что потерял равновесие.
Мужчина рассказал, что рано утром, выходя из дома, упал на разбитую бутылку. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей лица и ранения поясницы, от госпитализации спортсмен отказался. Информацию о происшествии врачи передали полицейским, которые проведут проверку и выяснят, действительно ли это случайная травма, а не нападение.
А ранее Лайф сообщал, что главный тренер мужской сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа рухнул с обрыва и получил травму. Инцидент произошёл во время тестового заезда на склоне в городе Тронхейме. Конец зоны торможения, который оказался обледенелым, организаторы не отметили забором.