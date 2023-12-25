Жительница Читы умерла после укола иностранца, выдававшего себя за врача
СК: Жительница Читы умерла после укола врача, работавшего без документов
Уголовное дело возбудили в отношении гражданина иностранного государства, который оказывал медицинские услуги в Чите без разрешительных документов. Одна из его пациенток умерла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
"По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина ввёл одной из пациенток неустановленный препарат в коленный сустав, в результате чего женщина скончалась в больнице от септического шока.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи опрашивают местных жителей, которые обращались за помощью к иностранному "специалисту".
Ранее Лайф писал, что в Пермском крае четырёхмесячная девочка умерла после того, как ей сделали пробу Манту. После укола её самочувствие сильно ухудшилось, а к утру температура поднялась до 39 градусов.