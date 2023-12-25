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25 декабря, 09:38

Жительница Читы умерла после укола иностранца, выдававшего себя за врача

СК: Жительница Читы умерла после укола врача, работавшего без документов

Уголовное дело возбудили в отношении гражданина иностранного государства, который оказывал медицинские услуги в Чите без разрешительных документов. Одна из его пациенток умерла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

"По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина ввёл одной из пациенток неустановленный препарат в коленный сустав, в результате чего женщина скончалась в больнице от септического шока.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи опрашивают местных жителей, которые обращались за помощью к иностранному "специалисту".

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В Рязани трёхлетний мальчик умер после посещения стоматолога в частной клинике

Ранее Лайф писал, что в Пермском крае четырёхмесячная девочка умерла после того, как ей сделали пробу Манту. После укола её самочувствие сильно ухудшилось, а к утру температура поднялась до 39 градусов.

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Ян Поланин
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