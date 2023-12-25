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25 декабря, 09:59

"Единая Россия" поздравит с Новым годом более 12,5 тысячи фронтовиков

Представители партии "Единая Россия" совместно с "Волонтёрами Победы" поздравят участников Великой Отечественной войны с Новым годом в рамках акции "С Новым годом, ветеран!". Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

"Мы проводим эту акцию в четвёртый раз. К сожалению, живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны, наших героев, становится всё меньше. В декабре 2020 года мы поздравляли более 52 тысяч фронтовиков, в прошлом году — более 18 тысяч, сейчас осталось чуть более 12,5 тысячи участников тех событий", — говорится в сообщении.

Председатель "Волонтёров Победы" Ольга Занко отметила, что помощь ветеранам оказывается регулярно в разных форматах. По её словам, для этого за каждым фронтовиком персонально закреплены волонтёры и члены партии.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на поздравления могут рассчитывать только лидеры дружественных государств.

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t.me / "Единая Россия". Официально

Ян Поланин
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