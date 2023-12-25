В Москве насчитали более тысячи долгожителей старше 100 лет Ракова: В Москве проживают около тысячи долгожителей, которым более 100 лет 25 декабря, 10:01 В Москве живёт около тысячи столетних долгожителей. Обложка © Shutterstock

Москва насчитывает около одной тысячи человек, возраст которых перевалил за сто лет, при этом большинство из них продолжают вести активный образ жизни. Об этом рассказала РИА "Новости" заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве хороший уровень продолжительности жизни. Мы слегка "просели" на ковиде, но быстрыми темпами его наращиваем. Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года)", — поделилась она.

По её словам, у Москвы есть все шансы повысить среднюю продолжительность жизни горожан до отметки 80 лет. Ракова отметила, что многие долгожители столицы являются участниками проекта "Московское долголетие" и не пренебрегают физической активностью.

Ранее сообщалось, что анализ крови столетних людей помог международной группе учёных раскрыть секреты высокой продолжительности жизни. Так, выяснилось, что у долгожителей уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты в крови гораздо ниже. К примеру, сахар у них не превышает 6,5 ммоль/л, а креатинин — не больше 125 мкмоль/л.

Авторы Татьяна Миссуми