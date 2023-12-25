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25 декабря, 10:50

Путин пожелал Сербии мира в поздравлении Вучичу с предстоящими праздниками

Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающими рождественскими праздниками. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. <...> Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а братскому сербскому народу мира и процветания", — говорится в телеграмме российского лидера.

Как отметил Путин, несмотря на довольно сложную ситуацию в мире, отношения двух государств, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе. Президент также выразил надежду на продолжение диалога и продуктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

Премьер Сербии поблагодарила Москву за предупреждение о событиях в Белграде
Премьер Сербии поблагодарила Москву за предупреждение о событиях в Белграде

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с главой Сербии Александром Вучичем во время своего осеннего визита в Пекин. Туда он прибыл для проведения переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По словам главы государства, они поговорили "на ногах" и Вучич выразил беспокойство ситуацией, которая складывается в его регионе.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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