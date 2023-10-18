"На ногах говорили": Путин сообщил о беседе с Вучичем в Пекине

Владимир Путин пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем в ходе визита в Пекин, где ранее завершились переговоры российского лидера с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"На ногах мы с Вучичем говорили. Он обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе. Мы тоже", — сказал глава государства журналистам.