"На ногах говорили": Путин сообщил о беседе с Вучичем в Пекине
Путин: Вучич выразил беспокойство о ситуации в Сербии
Владимир Путин пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем в ходе визита в Пекин, где ранее завершились переговоры российского лидера с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"На ногах мы с Вучичем говорили. Он обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе. Мы тоже", — сказал глава государства журналистам.
Как рассказывал Лайф, в регионе складывается довольно неспокойная обстановка. В ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли мост в районе села Баньска и открыли огонь, один человек скончался. Днём в населённом пункте снова началась стрельба, четверо нападавших были уничтожены. На фоне растущей напряжённости глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград, а Александр Вучич заявил, что Сербия не намерена воевать с Косовом. Вместе с тем политик сообщил о намерениях привлечь к ответственности виновных в стрельбе. После этого совет НАТО разрешил задействовать дополнительные силы для Косова в целях "стабилизации ситуации" и прислал 200 британских военных.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY / POOL