"Культура под шубой": Россияне увидят эксклюзивные новогодние трансляции в рамках проектов VK и "Дзена"

Пользователи "ВКонтакте" и "Дзена" в период с 25 по 29 декабря смогут получить бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от более чем ста различных учреждений и деятелей культуры, которые принимают участие в специальном проекте "Культура под шубой".

Первооткрывательницей в ночь с 24 на 25 декабря стала актриса Юлия Пересильд, которая в новогодней трансляции VK подвела итоги года и рассказала о творческих планах на будущий год. В группе Московской филармонии можно посмотреть трансляцию концерта ансамбля Questa Musica, а в сообществе Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета — спектакль "Комната Шекспира".

Также 28 и 29 декабря видеоплатформа об искусстве и культуре Leoclassics.tv покажет специальные новогодние мероприятия, а портал "Культура.рф" — целый марафон "Щелкунчика" в исполнении артистов федеральных и региональных театров. Также в рамках проекта блогер Никита Тау из "Одиннадцати" ответит на вопросы поклонников, а поэтесса Анна Егоян прочтёт свои произведения.

В "Дзене" же историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова на канале "Купчиха за чаем. Искусство" расскажет о "Рецептах к столу от Сальвадора Дали", а документалист Олег Заянов — о влиянии европейской культуры на Америку. При этом на канале "arts_tobe — просто об искусстве" можно будет ознакомиться с материалом о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany & Co.