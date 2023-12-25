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Названы 3 роковые ошибки, которые обеспечат новогодний угар из-за гирлянды на ёлке

Депутат Чаплин призвал не покупать новогодние гирлянды через Интернет

25 декабря, 12:21
Россиянам рассказали, почему участились случаи возгорания новогодних гирлянд. Обложка © Shutterstock

Россиянам рассказали, почему участились случаи возгорания новогодних гирлянд. Обложка © Shutterstock

Чтобы новогодняя гирлянда не стала причиной пожара и испорченного настроения, нельзя покупать такую продукцию через Интернет и нарушать правила её использования. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Случаи возгорания гирлянд участились из-за нескольких факторов. Первое — приобретение товаров на маркетплейсах. Покупатели всё чаще приобретают товары через Интернет, там предлагают большие скидки, но это уловка, чтобы скорее продать товар плохого качества

Никита Чаплин

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Во-вторых, гирлянды следует использовать согласно инструкции. Многие производители указывают рекомендуемый период их работы, обычно не превышающий нескольких часов. Однако россияне часто держат гирлянды включёнными на протяжении всего праздника или даже нескольких дней. Это приводит к перегреву и пожару.

В-третьих, важно правильно размещать гирлянды. Их нельзя вешать рядом с источниками тепла или влажными местами. Это тоже создаёт угрозу возгорания, особенно на даче, где не всегда сухо в помещении. Депутат также напомнил, что не следует оставлять гирлянду включённой, когда все уходят из дома.

Россиянам рассказали, какими гирляндами не стоит украшать новогоднюю ёлку
Россиянам рассказали, какими гирляндами не стоит украшать новогоднюю ёлку

Ранее сообщалось, что неисправная гирлянда едва не лишила жителей подмосковных Химок главного символа Нового года. Короткое замыкание привело к воспламенению ели, которая установлена в сквере Марии Рубцовой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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