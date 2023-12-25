Путин поднимет флаги сразу на трёх кораблях на "Северной верфи"

Президент России Владимир Путин сегодня планирует посетить петербургский судостроительный завод "Северная верфь", чтобы принять участие в церемонии поднятия флагов на трёх кораблях, два из которых предназначены для Балтфлота, ещё один — для Северного. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге, и совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода "Северная верфь", и в сопровождении министра обороны РФ [Сергея] Шойгу и вице-премьера [Дениса] Мантурова он примет участие в поднятии флага на фрегате "Адмирал Головко", — сообщил он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что также Путин по видеосвязи примет церемонию поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и корабле противоминной обороны "Лев Чернавин", которые поступают в распоряжение Военно-морского флота РФ. А ещё у президента назначена отдельная встреча с руководителем Министерства обороны Сергеем Шойгу во время посещения "Северной верфи".

"[Путин] встретится также отдельно с министром обороны [Сергеем] Шойгу", — подытожил Песков.