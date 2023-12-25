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25 декабря, 12:47

Авиакомпания "Россия" с 28 декабря возобновит полёты в Пекин

Авиакомпания "Россия" получила все разрешения для полётов в Пекин. С 28 декабря планируется возобновить перелёты из РФ в аэропорт Дасин. В компании сообщили, что теперь рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой.

"Авиакомпания "Россия" планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учётом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря", — сообщили в авиакомпании в разговоре с ТАСС.

В авиакомпании рассказали, что самолёты из Красноярска в Пекин будут летать три раза в неделю, из Иркутска — четыре, из Владивостока — пять.

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Ранее Лайф писал, что аэропорт Дасин в Пекине сообщал авиакомпании "Россия" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Напомним, что с марта 2023 года авиакомпания проходит аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения разрешения на полёты.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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