В московской сауне накрыли секс-вечеринку, в которой участвовали более 30 человек
В Москве более 30 человек задержали за участие в массовой оргии в сауне
Более 30 человек задержали в Москве за участие в массовой оргии в сауне ТЦ "Фэвори". Как сообщает SHOT, их подозревают в том числе и в однополом сексе.
Одного из главных организаторов секс-вечеринки в московской сауне отправили на 15 суток в спецприёмник. Видео © t.me / Московские суды общей юрисдикции
По данным телеграм-канала, всё произошло в сауне, расположенной на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе столицы. Полиция прибыла на третий этаж ТЦ из-за шума, на который жаловались очевидцы. В итоге их взору предстали несколько десятков голых людей, разбросанные принадлежности для секса и куча алкоголя. Всего в ходе осмотра помещения было обнаружено 17 коробок со спиртным.
Больше всего из 31 человека буянили десять: четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 года до 48 лет. В отношении дебоширов составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство", а одного из главных организаторов — Алексея Журавлёва — отправили на 15 суток в спецприёмник. Именно там он и отпразднует Новый год.
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