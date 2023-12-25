В московской сауне накрыли секс-вечеринку, в которой участвовали более 30 человек

Более 30 человек задержали в Москве за участие в массовой оргии в сауне ТЦ "Фэвори". Как сообщает SHOT, их подозревают в том числе и в однополом сексе.

Одного из главных организаторов секс-вечеринки в московской сауне отправили на 15 суток в спецприёмник. Видео © t.me / Московские суды общей юрисдикции

По данным телеграм-канала, всё произошло в сауне, расположенной на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе столицы. Полиция прибыла на третий этаж ТЦ из-за шума, на который жаловались очевидцы. В итоге их взору предстали несколько десятков голых людей, разбросанные принадлежности для секса и куча алкоголя. Всего в ходе осмотра помещения было обнаружено 17 коробок со спиртным.

Больше всего из 31 человека буянили десять: четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 года до 48 лет. В отношении дебоширов составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство", а одного из главных организаторов — Алексея Журавлёва — отправили на 15 суток в спецприёмник. Именно там он и отпразднует Новый год.