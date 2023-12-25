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25 декабря, 12:39

"Я их всех переживу": Журналист Красовский вышел на связь на фоне слухов об отравлении

Телеведущий Антон Красовский после госпитализации заявил, что "всех переживёт"

Антон Красовский в больнице. Обложка © VK / Антон Красовский

Антон Красовский в больнице. Обложка © VK / Антон Красовский

Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT, журналист и телеведущий Антон Красовский вышел на связь после госпитализации. Он опубликовал аудиосообщение на фоне слухов об отравлении, заявив, что "всех переживёт".

"Как приятно вдруг снова стать известным и любимым! Я жив. Я буду жить. И даже не надейтесь! Я их всех переживу, и мы с вами их всех переживём. Победа будет за нами! И жизнь будет за нами!" — говорится в аудиосообщении, опубликованном в телеграм-канале Красовского.

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Напомним, ранее сам журналист рассказал, что был доставлен в больницу из-за боли в животе. Он потерял сознание и начал приходить в себя уже после госпитализации. Украинские СМИ поспешили сообщить, что Красовского якобы могли отравить.

Александра Вишнякова
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