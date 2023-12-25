"Я их всех переживу": Журналист Красовский вышел на связь на фоне слухов об отравлении

Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT, журналист и телеведущий Антон Красовский вышел на связь после госпитализации. Он опубликовал аудиосообщение на фоне слухов об отравлении, заявив, что "всех переживёт".

"Как приятно вдруг снова стать известным и любимым! Я жив. Я буду жить. И даже не надейтесь! Я их всех переживу, и мы с вами их всех переживём. Победа будет за нами! И жизнь будет за нами!" — говорится в аудиосообщении, опубликованном в телеграм-канале Красовского.