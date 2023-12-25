"Скрутило живот, потерял сознание": Журналист Красовский попал в больницу

Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сообщил, что был доставлен в больницу из-за болей в животе. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Тут люди спрашивали: жив ли я, всё ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику", — написал журналист.

По его словам, он уже начал приходить в себя после госпитализации. Журналист поблагодарил за поддержку всех, кто беспокоится о его состоянии.

"Ну а так в целом у меня тут своя "голая вечеринка", — добавил публицист, отсылая к скандальному мероприятию Насти Ивлеевой.

Тем временем украинские СМИ утверждают, что Красовского якобы могли отравить. Однако, вероятно, эти заявления не имеют ничего общего с действительностью.