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25 декабря, 09:00

"Скрутило живот, потерял сознание": Журналист Красовский попал в больницу

Телеведущий Антон Красовский сообщил о госпитализации после потери сознания

Антон Красовский. Обложка © VK / Антон Красовский

Антон Красовский. Обложка © VK / Антон Красовский

Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сообщил, что был доставлен в больницу из-за болей в животе. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Тут люди спрашивали: жив ли я, всё ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику", — написал журналист.

По его словам, он уже начал приходить в себя после госпитализации. Журналист поблагодарил за поддержку всех, кто беспокоится о его состоянии.

"Ну а так в целом у меня тут своя "голая вечеринка", — добавил публицист, отсылая к скандальному мероприятию Насти Ивлеевой.

Тем временем украинские СМИ утверждают, что Красовского якобы могли отравить. Однако, вероятно, эти заявления не имеют ничего общего с действительностью.

Звезда фильма "Ёлки" попала в больницу
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В середине сентября Лайф писал, что у входной двери Антона Красовского оставили странное послание: пакет с коробками и прикреплённый к нему листок с информацией об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в 2022 году.

Ян Поланин
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