Шокирующую посылку подбросили российскому телеведущему, приговорённому на Украине к тюрьме

Телеведущий Антон Красовский рассказал, что ему оставили у двери квартиры странное послание: пакет с коробками и прикреплённый к нему листок с информацией об убийстве журналиста Дарьи Дугиной в 2022 году.

Записка на посылке, подброшенной Антону Красовскому. Фото © t.me / Антон Вячеславович

"Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке снаружи висит пакет. В нём две коробки и вот такое послание", — написал он в телеграм-канале.

В тексте записки говорится, что Дугина убита террористкой Натальей Вовк по приказу начальника ГУР Украины Кирилла Буданова по инициативе департамента ЦРУ и МИ-6. На листе также напечатано фото самой Дугиной и её отца. Далее от руки приписано: "Красовскому. 11.09.2023". Коробку отправили в ФСБ, камеры отсматривают, добавил телеведущий.