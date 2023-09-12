Шокирующую посылку подбросили российскому телеведущему, приговорённому на Украине к тюрьме
Телеведущий Красовский сообщил, что ему оставили послание о смерти Дугиной
Телеведущий Антон Красовский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Телеведущий Антон Красовский рассказал, что ему оставили у двери квартиры странное послание: пакет с коробками и прикреплённый к нему листок с информацией об убийстве журналиста Дарьи Дугиной в 2022 году.
Записка на посылке, подброшенной Антону Красовскому. Фото © t.me / Антон Вячеславович
"Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке снаружи висит пакет. В нём две коробки и вот такое послание", — написал он в телеграм-канале.
В тексте записки говорится, что Дугина убита террористкой Натальей Вовк по приказу начальника ГУР Украины Кирилла Буданова по инициативе департамента ЦРУ и МИ-6. На листе также напечатано фото самой Дугиной и её отца. Далее от руки приписано: "Красовскому. 11.09.2023". Коробку отправили в ФСБ, камеры отсматривают, добавил телеведущий.
К слову, Красовский приговорён к пяти годам лишения свободы заочно и конфискации имущества на Украине.
Журналиста и политолога Дарью Дугину убили в августе прошлого года в Московской области. Её автомобиль взорвался после фестиваля в поддержку Донбасса. За терактом стоят украинские спецслужбы: исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк, вспыли и другие фигуранты, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. Также СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной.