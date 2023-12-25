За минувшие сутки группировка "Юг" ВС РФ отразила атаку штурмгрупп ВСУ на Донецком направлении — в районе посёлка Шумы ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих, а также 13 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы ДНР и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Клещеевка ДНР", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что ВСУ потеряли 200 человек убитыми и ранеными. Среди потерь в технике две БМП, шесть автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30 и САУ "Гвоздика".