Русские бойцы нанесли жестокое поражение ВСУ ещё на двух участках фронта
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 200 бойцов на Донецком направлении
За минувшие сутки группировка "Юг" ВС РФ отразила атаку штурмгрупп ВСУ на Донецком направлении — в районе посёлка Шумы ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих, а также 13 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы ДНР и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Клещеевка ДНР", — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что ВСУ потеряли 200 человек убитыми и ранеными. Среди потерь в технике две БМП, шесть автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30 и САУ "Гвоздика".
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и пять автомобилей. Там отметили, что ВС РФ удалось отразить восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины.
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