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Армия России уничтожила две немецкие системы ПВО на Украине

Армия России уничтожила две пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ

25 декабря, 12:43
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК IRIS-T производства ФРГ. Обложка © Getty Images / Sebastian Gollnow

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК IRIS-T производства ФРГ. Обложка © Getty Images / Sebastian Gollnow

Российские военные за прошедшие сутки поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, произведённые в Германии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", — уточнили в ведомстве.

Также благодаря точным ударам российских войск противник лишился склада горюче-смазочных материалов, живой силы и военной техники в 113 районах, добавили в Минобороны.

Армия России уничтожила западные установки ПВО на украинских аэродромах
Армия России уничтожила западные установки ПВО на украинских аэродромах

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и пять автомобилей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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