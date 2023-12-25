Армия России уничтожила две немецкие системы ПВО на Украине Армия России уничтожила две пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК IRIS-T производства ФРГ. Обложка © Getty Images / Sebastian Gollnow

Российские военные за прошедшие сутки поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, произведённые в Германии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", — уточнили в ведомстве.

Также благодаря точным ударам российских войск противник лишился склада горюче-смазочных материалов, живой силы и военной техники в 113 районах, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и пять автомобилей.

Авторы Татьяна Миссуми