МЧС РФ: В России в 2023 году в результате пожаров погибли 7,2 тысячи человек

Более 350 тысяч пожаров зарегистрировали на территории России в текущем году. В результате возгораний погибли 7,2 тысячи человек, тогда как спасли порядка 26 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По информации ведомства, с начала этого года в стране зафиксировали 288 чрезвычайных ситуаций, а также около 3,8 тысячи происшествий. В ходе ЧС сотрудникам МЧС удалось спасти 50 тысяч человек. Примечательно, что количество таких происшествий ниже среднемноголетних значений.

Согласно статистике, за год количество происшествий на воде сократилось на 4%, а гибель на воде — на 1%. В уходящем году также зарегистрировали 100 тысяч ДТП, в ходе которых были спасены около 16 тысяч человек.

"За каждой цифрой стоит прежде всего круглосуточный труд наших пожарных, спасателей, военнослужащих, врачей, авиаторов, психологов и других специалистов. Нам есть чем гордиться, но важно сохранить эффективность работы на благо граждан нашей страны", — рассказали в ведомстве со ссылкой на министра Александра Куренкова.